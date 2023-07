Letzte Saison: Ragnitzbad-Pächterin nimmt Abschied

Sprung ins kühle Nass

An diesem Dienstag in der letzten Schulwoche vor den Ferien hüpfen die Schüler der Ursulinen gekonnt vom Beckenrand ins kühle Nass. „Wann kommen wir in die Zeitung?“, fragt ein Mädchen neugierig, bevor der Lehrer seine Schützlinge zusammentrommelt. Im Sekundentakt werden noch schnell Eislutscher gekauft. Hinter der Theke haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Auch Zinkl ist seit den Morgenstunden auf den Beinen. „Die Schulklassen halten uns auf Trab“, lacht sie und das sei gut so, denn das unbeständige Wetter hätte schon einige Badetage ins Wasser fallen lassen.