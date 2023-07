Grealish spendet an krebskranken Birmingham-Fan

Tolle Geste von Jack Grealish! Wie englische Medien berichten, soll der Manchester-City-Star 5000 Pfund (ca. 5800 Euro) an einen krebskranken Birmingham-Anhänger gespendet haben. Mit Hilfe des Geldes soll Dylan Lamb die Teilnahme an einer klinischen Behandlungsstudie in Amerika ermöglicht werden.