„Krone“ lädt Sie zum „Rehragout-Rendezvous“ ein

Niederkaltenkirchen ist ab sofort in weiblicher Hand! Im neunten Teil der Eberhofer-Filmreihe nach den Bestsellern von Rita Falk bekommt es Bayerns - pardon - Deutschlands beliebtester Provinzpolizist nicht nur mit einem besonders verzwickten Mordfall zu tun, auch Susis neue Position als stellvertretende Bürgermeisterin weckt in dem phlegmatischen Niederbayern ungewohnte Hemmungen. „Rehragout-Rendezvous“ feiert am 3. August eine ganz besondere Österreich-Premiere in Kitzbühel! Wie Sie Tickets für die Premiere gewinnen können, erfahren Sie hier.