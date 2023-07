Brüder bedrohen Baumarktangestellte mit Axt

Als die Kollegen der Frau die Polizei verständigten, flüchteten die Täter in ihrem Pkw. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Und tatsächlich: Sie konnten die jungen Rumänen in Schwarzach angehalten und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete an, dass die Brüder auf freiem Fuß angezeigt wurden. Die Frau kam mit einem Schrecken davon.