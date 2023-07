Gähnende Leere in der Eisenstädter Shopping-Mall

Erweiterung angedacht

Und was ist mit den ungenutzten 2500 m² hinter dem Mediamarkt? „Da eröffnen aller Voraussicht nach ein Schuhgeschäft, ein neues Burger-Lokal sowie eine Woolworth-Filiale mit jeder Menge Diskontwaren. Billig, so ist die Welt heute!“ 2025/2026 soll zudem der Billa Plus erweitert werden. Zumindest gibt es dazu erste Gespräche. Ob auch eine dritte Ausbaustufe erfolgt? Platz genug wäre ja auf dem 65.000 m² großen Grund. „Das hängt von potenziellen Mietern ab. Ins Blaue bauen wir sicher nichts.“