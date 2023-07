Ronaldo: Keine Rückkehr und Spitze gegen Messi

Der einst für Sporting Lissabon, Real Madrid und Manchester United spielende Ronaldo habe damit den Weg für andere Topspieler geebnet, weitere würden folgen, sagte der Portugiese. „Der europäische Fußball hat viel an Qualität verloren. Die einzige gültige und immer noch gut funktionierende Liga ist die Premier League. Sie ist allen anderen Ligen weit voraus“, sagte Ronaldo nach einer 0:5-Niederlage Al-Nassrs in einem Freundschaftsspiel am Montagabend gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo.