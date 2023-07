Vom Rekord in die Flaute?

Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Landes lag die Exportquote bei 70 Prozent, was aus volkswirtschaftlicher Sicht allerdings kein Grund für Jubelarien ist. Zum einen ist die Diversität des Wirtschaftsstandorts in Gefahr, zum anderen spült die Konzentration auf große exportorientierte Industrieunternehmen weit weniger Steuern und Abgaben in die Staatskasse als geschlossene, regionale Wertschöpfungsketten. Auf ein Rekordmaß gestiegen sind auch die Importe: Diese betrugen 2022 in Summe 10,8 Milliarden Euro, daraus errechnet sich unterm Strich ein satter Handelsbilanzüberschuss von 3,1 Milliarden Euro.