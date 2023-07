Heftiges Unwetter fordert steirische Feuerwehren

Der überaus schwüle Montag gipfelte am Nachmittag in einer heftigen Gewitterfront, die für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Land sorgte. In der Weststeiermark stürzten Bäume auf Straßen und Gebäude, 5600 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. In der Oststeiermark kam es zu Hagel und Überschwemmungen.