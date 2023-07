Hilfsprojekt: Bis über 4000 Meter zu Vergessenen

Dokumentarfilm feiert am 9. September Premiere

Aktuell wird an einem Film gearbeitet – am 9. September 2023 soll dann die Premiere des Dokumentarfilms „Together for a better world – Nepal 2015 bis 2023“ sein. Dieser wird etwa beim jährlichen, traditionellen Frizzey Light Benefizevent in Ladis präsentiert. Die Dokumentation zeigt Greifs Weg: „Mehr als 10.000 Kilometer kreuz und quer mit kaputten Bussen auf lebensgefährlichen Pfaden durch Nepal, über 80 Kilometer zu Fuß, mit Maultieren, Sherpas bis über 4000 m Seehöhe zu den Vergessenen.“