Ein Wellness-Pionier mit Demut und Bescheidenheit

500 Mitarbeiter gehören zur Familie

Was das Wichtigste für ihn ist? „Gesundheit - und danach kommt gleich die Harmonie“, sagt Reiter. Und diese Harmonie ist auch in Bezug auf seine Mitarbeiter wichtig - in Summe sind es in den drei Betrieben in Tatzmannsdorf und Stegersbach aktuell mehr als 500.