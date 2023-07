Der Elvis Presley aus dem pannonischen Pinkatal

In Pechs Fall ist das eben die Musik. Gerne würde er einmal beim Blues-Festival in Eberau auftreten. Wer ihn schon zeitnah erleben möchte, hat am kommenden Samstag in Kulm Gelegenheit dazu. Da spielt er im Schenkhaus seines bekannten Nachbarn, dem Schauspieler und Regisseur Martin Weinek, auf.