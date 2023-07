Lokalmatador verabschiedet sich mit Triumph

Bei seinem letzten Auftritt beim Trumer Triathlon nahm Lukas Hollaus erstmals die Mitteldistanz in Angriff - und legte ein Wahnisnns-Rennen hin! Mit einer Zeit von 3:50:08 Stunden pulverisierte der Pinzgauer nicht nur den früheren Streckenrekord (3:55:04 Stunden), er konnte sich zudem mit dem Sieg aus Obertrum verabschieden. „Ich war heuer das letzte Mal beim Trumer Triathlon am Start und, dass es mit dem Sieg und sogar noch mit dem Streckenrekord klappt, ist unglaublich“, strahlte der 36-Jährige im Ziel. Platz zwei ging an den Deutschen Tom Hug, Dritter wurde sein Landsmann Wilhelm Hirsch.