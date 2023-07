„Sport ist schon das komplett falsche Wort“

Teil eins unseres großen Sommer-Interviews mit Österreichs Ski-Star Manuel Feller. Schon in der ersten „Halbzeit“ des TV-Gesprächs mit Moderator Michael Fally entwickelt sich viel Tiefgang. Unter anderem geht‘s um die Bewegung für Kinder. Feller: „Sport ist mittlerweile ja schon der komplett falsche Begriff, weil viele Kinder nicht einmal mehr rückwärts gehen können.“ Aber auch der Schmäh darf nicht zu kurz kommen. So kredenzt Fally seinem prominenten Talk-Partner eine kleines musikalische Weise, konkret eine kurze Neuinterpretation des „Märchenprinz“ von der EAV - in Anspielung an Fellers Sieg in Flachau vor zwei Jahren. Feller scheint eine Freude damit zu haben. Das zumindest suggeriert seine Reaktion.