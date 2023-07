Oper im Lungau findet in der Stahlbauhalle statt

Mit edlem Stoff bezogene Sessel im Zuschauerraum, Weinrote Samtvorhänge und Stuckarbeiten an der Decke – all das sucht man beim Opernbesuch im Lungau vergeblich. In Mauterndorf wird Mozarts „Così fan tutte“ nämlich in einer Stahlbauhalle aufgeführt. Die Produktionshalle wurde dafür extra ausgeräumt. „Sogar die schwerste Maschine mit rund 15 Tonnen musste raus“, erzählt der Lungauer Bariton und Regisseur Rafael Fingerlos.