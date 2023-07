90er Nostalgie-Kick ++ Mega-Stunts von Tom Cruise

Diesmal gehts unter anderem um einen Klassiker der späten 90er Jahre: Die Spin-Off-Serie zum Erfolgsfilm „Ganz oder gar nicht“, wo eine Gruppe junger, arbeitsloser Stahlarbeiter beschließen eine Stripper-Truppe zu gründen, um an mehr Geld zu kommen. In der gleichnamigen Serie sehen wir was 25 Jahre später aus ihnen geworden ist. Außerdem werden die Top 5 Filme präsentiert, die perfekt für die Badedaison sind. Und es geht um einen der wichtigsten Filme des Jahres: Tom Cruise kehrt als Ethan Hunt in eine seiner bekanntesten Rollen zurück und liefert mal wieder spektakuläre Stunts ab. Alle Hintergründe zu den Dreharbeiten gibt’s in dieser „Stream On“-Folge.