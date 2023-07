„Wunder hin oder her - es gibt immer eine Chance!“

krone.at: Du kommst von einem Klub, der in seiner Liga, in seinem Land Vizemeister geworden ist, zu einem anderen Klub, der in seiner Liga, in seinem Land, Double-Gewinner ist - lehne ich mich da weit aus dem Fenster, wenn ich annehme, dass die Verteidigung dieses Double-Gewinns das große Ziel sein wird?

Muhamedbegović: Das war von Anfang an klar, ja! Bereits im ersten Willkommenstraining wurde angesprochen, dass unser Ziel natürlich die Verteidigung von beiden Titeln ist. Außerdem will man im internationalen Geschäft so weit wie möglich kommen, da streben wir eher die Conference-League-Gruppenphase an. Wir müssen aber natürlich erst einmal die ersten zwei Runden überstehen, damit das einmal fix ist.