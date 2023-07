84-Jährige bekämpfte Küchenbrand mit Decke

Die 84-jährige Großmutter hatte gegen 9.15 Uhr in der Küche im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in Schlaiten einen Topf mit Öl am Herd erhitzt, um Speisen zuzubereiten. Daher begab sie sich in den Keller, um aus der Kühltruhe dafür etwas zu holen. Als sie wieder in die Küche zurückgekehrt war, hatte das Öl zu brennen begonnen und es war bereits zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche gekommen. Geistesgegenwärtig nahm die 84-Jährige eine Decke und warf sie über den Topf. Dadurch konnte sie das Feuer großteils ersticken, aber der Rauch blieb.