Im September vergangenen Jahres hat sich Julia Grabher zum ersten Mal in ihrer Karriere unter die Top-100 der WTA-Weltrangliste befördert. Die Vorarlbergerin spricht bei einem Medientermin in der Südstadt mit Reporter Martin Grasl über das Wimbledon-Abenteuer, die Formkurve in der bisherigen Saison und ihre Ambitionen für den Rest des Jahres. „Das Ziel ist es, die großen Turniere zu spielen“, betont die 27-Jährige, die kommende Woche in Palermo im Einsatz ist.