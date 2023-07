Beim Geldriesen ist selbst Juventus ein Zwerg

Gemeint sind die indonesischen Besitzer beziehungsweise Brüder Robert und Michael Hartono. Die beiden Tabak-Unternehmer verfügen über ein Privatvermögen von 45 Milliarden US-Dollar, machen Como damit auf dem Papier zum reichsten Klub Italiens. Zur Erinnerung: Juventus Turin ist der wohlhabendste Verein in der Serie A. Die 15 Milliarden der Agnelli-Familie wirken im Vergleich zum Geldriesen aber fast zwergenhaft. ,,Dort wird noch einiges passieren. Ziel ist der Aufstieg“, läutet beim schlafenden Riesen der Wecker. Mustapha selbst hat sich für sein Abenteuer einiges vorgenommen. „Viele Extraeinheiten“ In der letzten Saison kam der 22-Jährige bei Mainz auf sechs Kurzeinsätze. Lag vor allem daran, dass ihn ein Muskeltrauma monatelang aus der Bahn warf. „Ich habe in der Kraftkammer viele Extraeinheiten geschoben, kann’s kaum erwarten, mit dem Team anzugreifen.“ Ein schlafender Riese eben.