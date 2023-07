ORF-Gesetz muss warten ++ Leiche auf der Parkbank

Die ORF-Gesetzesnovelle hat gerade im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Der Grund: Zwei Bundesräte der Regierungsparteien fehlten. Und: Am Mittwochmorgen wurde in Brigittenau eine leblose männliche Person auf einer Parkbank entdeckt. Bei näherer Untersuchung des Körpers wurden Stichverletzungen festgestellt. Das sind unter anderem die Themen am Mittwoch, den 12. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.