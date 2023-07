Rekordmeister ist der SK Rapid bloß noch am Papier

Eine Titeljagd im Zeichen der Wiener Klubs? Im Bundesliga-Alltag eine Ewigkeit her. Zuletzt lagen Rapid und Austria am Saisonende 1987/88 auf den Plätzen 1 und 2. Die Meisterschaften, in denen beide in der Folge um den Titel mitspielten, lassen sich auch an einer Hand abzählen.