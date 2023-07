Elisabethvorstadt bekommt eigenes Bewohnerserice

Der Sozialausschuss und der Stadtsenat könnten am Donnerstag den Weg frei machen für das Bewohnerservice in der Elisabethvorstadt rund um den Hauptbahnhof. In der Elisabethstraße soll die Anlaufstelle einziehen. Der Sozailausschuss und der Stadtsenat müssen bei ihren Sitzungen zustimmen.