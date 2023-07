„Wiege der Landwirtschaft“ feiert Jubiläum

Noch dazu führt man am Edelhof auch den ältesten noch aktiven Getreidezuchtbetrieb innerhalb der Staatsgrenzen. „Wir arbeiten intensiv an der Züchtung von Getreidesorten, die an regionale Klimabedingungen angepasst und widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten sowie Schädlingen sind“, hob Saatzucht-Leiterin Sissy Zechner die internationale Anerkennung hervor – man leiste damit einen wertvollen Beitrag zur genetischen Sortenvielfalt und ermöglicht damit nachhaltige Landwirtschaft.