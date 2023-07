Pinzgauer Drogenbande machte Millionen-Umsatz

Die Gruppe besorgte die Drogen unter anderem in der Stadt Salzburg, brachte sie in den Pinzgau und verkaufte sie dort weiter - rund 60 Abnehmer sind der Polizei inzwischen namentlich bekannt. Außerdem wird einzelnen Dealern auch ein schwerer Raub zur Last gelegt. Dabei sollen sie bei einem Drogenverkauf ihr Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und ihm dann Suchtmittel im Wert von rund 2.500 Euro und zwei Handys abgenommen haben. Danach sperrten sie ihr Opfer in einen Keller und machten sich aus dem Staub. Das Opfer konnte sich danach selbst aus dem Keller befreien, erstattete aber aus Angst keine Anzeige.