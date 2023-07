Für Austria-Stürmer Huskovic: Freie Tage eine Qual

„Ich war überhaupt nicht müde, fühlte mich auf dem Platz schon wieder pudelwohl. An die Laufwege sowie Abläufe muss ich mich aber noch gewöhnen“, meint Austrias Muharem Huskovic. Der nach seinem 30-minütigen Comeback samt Tor kaum mehr zu bremsen war, am freien Tag gleich im Gym im 21. Bezirk mit Kraft- und Stabi-Übungen nachlegte: „Ich bin zu 100 Prozent fit, nutze jede Minute, damit ich so schnell wie möglich wieder meine Form finde. Jeder freie Tag ist für mich zurzeit eine Qual, ich würde am liebsten täglich dreimal trainieren!“