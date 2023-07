Dichte Rauchschwaden drangen aus Dachgeschoss

Kurz vor 11.30 Uhr schrillten in St. Pölten die Sirenen: In der Fuhrmannsgasse drang dichter Rauch aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung im vierten Stock. Aufmerksame Passanten alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei sperrte die Straße, zwei Atemschutztrupps verschafften sich über eine Drehleiter Zutritt zur Wohnung und begannen umgehend mit dem Löschangriff, um so eine weitere Ausbreitung zu verhindern.