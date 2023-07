Gewinnen Sie Einlege-Sets von Mautner Markhof

So gelingt der Einlegesud

Dafür 1 Teil Hesperiden Essig mit 2 Teilen Wasser mischen. Mit 1 TL Salz und1 TL Zucker würzen und aufkochen lassen. Danach Gewürze wie Thymian, Lorbeer, Estragon oder Rosmarin dazugeben und den Sud noch heiß (ca. 80 °C) in die sauberen Einmachgläser mit dem vorbereiteten Gemüse füllen. Das Gemüse sollte vom Sud bedeckt sein. Die Gläser mit dem Eingelegten an einem trockenen und nicht zu warmen Ort lagern. Nach 2 Wochen ist das eingelegte Gemüse fertig durchgezogen und entfaltet das volle Aroma. Die Gläser sind dunkel gelagert mindestens 6 Monate haltbar.