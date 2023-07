König Charles vermiest Bruder Andrew den Sommer

Balmoral gestrichen

Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe Charles III. beschlossen, das schottische Sommeranwesen Balmoral zwei weitere Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und zwar genau in der Zeit, in der sein jüngerer Bruder normalerweise mit Sarah, Herzogin von York, und ihren Töchtern, den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, in dem privaten schottischen Refugium Ferien macht.