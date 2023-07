Gabalier: „Habe meinen Weg für mich gefunden“

In einem persönlichen Gespräch mit Birgit Waldsam gab der Sänger vergangenes Starnacht-Wochenende am Wörthersee einen kleinen Einblick in sein Leben als Idol vieler Fans. Von der Bewältigung von Kritik bis hin zu seinem persönlichen Ausgleich - Gabalier zeigte sich gewohnt ehrlich und sympathisch. Sehen Sie das ganze Interview im Video!