Öffis: Der Takt bestimmt die Musik im Ötztal

Erfolgsmodell in Verlängerung

Jakob Wolf, Landtagsabgeordneter und BM von Umhausen, lobte auch den anwesenden Kollegen: „Ich bin sehr froh, dass wir dieses Erfolgsmodell im Juni in die Verlängerung schicken konnten. Mobilitäts-LR Zumtobel hat einen großen Anteil, vor allem, weil er dafür sorgte, dass auch die prozentuale Kostenaufteilung gleich bleibt.“ Die Region greift mit 3,9 Mio. € in die Kassa, Ötztal Tourismus zahlt 900.000 €, 800.000 € die Gemeinden des Planungsverbandes und 2,2 Mio. € die Bergbahnen inkl. Aqua Dome. Die restlichen 5,67 Mio. € werden über VVT, Bund und Ticketing finanziert.