Ermittlungen nach Entgleisung bei Feistritztalbahn

„Bis auf weiteres finden wegen der Störung am Bahnübergang im Juli keine Bummelzugfahrten statt. Nach Reparatur und Prüfung sowie Genehmigung durch Behörde dampfen wir wieder selbstverständlich weiter“, kündigte man in dem Posting vergangene Woche auf Facebook an. Es gebe „keinen Grund zur Aufregung - alles wurde schnell behoben“. Zu der Entgleisung sei es gegen 17.00 Uhr gekommen, davor sei der Bahnübergang am selben Tag schon sieben Mal problemlos befahren worden. „Der Anhalteweg von der Entgleisung bis zum Stillstand hat 25 Meter betragen. Die beiden Waggons sind dabei in Schräglage geraten“, wurde informiert - mit dem Nachsatz: „Es wurde niemand verletzt.“