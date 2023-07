Ex-Buhlschaft spielt jetzt Männerrolle

Mit Regisseur Ulrich Rasche - mit dem sie nun auch bei den Festspielen zusammenarbeitet- habe sie ihre Vorliebe für Männerrollen bereits in anderen Projekten vertiefen können. „Ich bin dankbar, dass im Laufe meines Lebens der Umstand in Erfüllung gegangen ist, dass die Frage nach dem Geschlecht, heute keine Frage mehr ist.“ Vielmehr sehe Tscheplanowa in der Rolle des Nathan eine Figur, hin und hergerissen zwischen der Tatsache, dass sie viel besitzt, davon auch geben kann, aber gleichzeitig als Außenseiter gesehen wird.