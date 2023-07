Fußball-Wäsch‘ aus Mikrofasern und Geheimnissen

Mit „Heart Of Courage“ von Two Steps From Hell erklang im Pöstlingberg Schlössl die neue Einlaufmusik des Aufsteigers. Dazu wurde eine Fog-Machine in Gang gesetzt, die übrigens (zufällig?) den Ausblick auf die LASK-Arena vernebelte. Ehe der FC Blau-Weiß gestern die Heimtrikots für die allererste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte präsentierte. Und wie beim LASK bzw. bei Zweitligist SV Ried besteht die neue Dienstkleidung nicht nur aus Mikrofasern, sondern auch aus einigen Geheimnissen.