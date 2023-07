Warum jeder Yoga machen sollte - außer Ziegen

„Ziegen-Yoga kann ich nicht wirklich empfehlen“, sagt Knut Rakus, Yoga-Lehrer und Inhaber des Feelgood-Studios in Wien. „Eigentlich ist es ein reiner Marketing-Gag. Die Tiere haben nicht wirklich was davon und die Menschen auch nicht. Es reicht vollkommen, wenn man alleine auf seiner Matte sitzt und zu sich selbst findet“, so der Experte. Doch wie findet man zu sich selbst, wie gelingt es zu meditieren, ohne mental die alltägliche To-Do-Liste abzuarbeiten? Und vor allem wie findet man bei der großen Auswahl an Angeboten die richtige Yoga-Art, gerade als Anfängerin oder Anfänger? Das alles erklärt der Gast im Gesundheitsmagazin mit Moderatorin Raphaela Scharf.