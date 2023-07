Melker (54) hat Herz aus Gold und Wadln aus Stahl

Reinhard Carda aus Melk startete Anfang Mai seine große Reise. Der 54-Jährige radelte von seinem Heimatort bis ans Nordkap und wieder retour. Dabei unterstützte er den Verein „Hands Up for Down“, der Menschen mit Down Syndrom hilft, eine faire Chance in der Gesellschaft zu bekommen. Carda trat für ein ganz besonderes Projekt in die Pedale: Der Verein will das Café „Downtown“ in Rappottenstein im Bezirk Zwettl errichten und Menschen mit Down Syndrom eine gastronomische Ausbildung ermöglichen. Auf der Website wurden Spenden für das Herzensprojekt gesammelt, und auch die Route von Carda konnte hier mitverfolgt werden.