Erstmals seit medizinischem Notfall gesichtet

„Medizinischer Notfall“

Foxx hatte am 12. April bei den Dreharbeiten zu seinem Netflixfilm „Back in Action“ in Atlanta einen „medizinischen Notfall“, wie es hieß, erlitten und wurde in die Notaufnahme gebracht. Bis Sonntag wurde er danach nicht mehr gesehen. Auch verriet seine Familie nicht, was genau Foxx widerfahren ist.