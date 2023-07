Die Jagd nach den Schwammerln beginnt

Auch der Wald braucht Ruhe

In einer eigenen Verordnung ist in Kärnten genauestens geregelt, welche Pilze gesammelt werden dürfen. Denn einige von ihnen stehen unter besonderem Schutz. Während in anderen Bundesländern das ganze Jahr lang Jagd auf Schwammerln gemacht werden darf, herrscht in Kärnten zwischen 30. September und 15. Juni absolute Schonzeit für Pilze. Außerdem ist es laut Verordnung verboten, in Naturschutzgebieten und Nationalparks sich auf die Jagd nach Eierschwammerln und Co. zu machen.