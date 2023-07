Diese Fußballer kickten für den guten Zweck

Dieses Charity-Kleinfeldturnier war ein echter Erfolg! In der OSK-Arena in Kötschach-Mauthen spielten kürzlich nämlich insgesamt 13 Mannschaften gegeneinander – und sie taten damit auch etwas Gutes. 104 Teilnehmer machten bei dem Turnier mit, das zugunsten krebskranker Kinder in Oberkärnten über die Initiative „Ein Herz für Kinder“ von Viktor Plank über die Bühne ging. Plank unterstützt seit knapp 40 Jahren Familien mit krebskranken Kindern.