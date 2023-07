Zwei Paragleiter abgestürzt und verletzt

34-Jähriger abgestürzt

Und auch in Lienz passierte ein Gleitschirmunfall. Ein 34-jähriger Einheimischer startete vom Gipfel des Hochstadels. Über einem Feld wurde sein Schirm von einer Windböe erfasst, sodass der Mann in der Folge zu Boden stürzte. Er wurde verletzt in das Klinikum Klagenfurt geflogen.