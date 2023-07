FPÖ-Landesrat: „Red Bull ist kein Goldesel“

Was können Sie als Sportlandesrat tun, damit Bewegung in die Sache kommt, um die Bedeutung des Sports zu erhöhen?

Diese Frage müssen Sie mir in fünf Jahren stellen, dann schauen wir, was wir zusammengebracht haben. Ich bin kein Wunderwuzzi, der was rauszaubern kann. Eins nach dem anderen. Wir träumen von der Tour de France, wir träumen davon, dass wir Kindern die Bewegung schmackhaft machen. Es gibt aber nicht eine große Maßnahme, es sind viele kleine Schritte, auch wenn das Poliker-Sprech ist.