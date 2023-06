Auingers Eisplänen droht eine schnelle Schmelze

„Wäre nur Flickwerk“

Auinger ortet eine politische Mehrheit für das Projekt. Ob es die gibt, ist fraglich. Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester will vor einer Entscheidung noch „intensivere politische Diskussionen“. Bürgermeister Harald Preuner spricht sich für eine reine Sanierung, die 13,5 Millionen Euro kosten würde, aus. Denn: „Wenn wir uns für einen Neubau entscheiden, sind wir in Zukunft an den Volksgarten gebunden. Man sollte vielleicht auch überlegen, ob es langfristig nicht gescheiter wäre, die Eishallen überhaupt aus dem Stadtzentrum herauszubekommen.“ In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Beschwerden der Anrainer, er wolle sich weitere Optionen offenhalten. Ins Detail ging er dabei aber nicht. Sein „Vize“ sieht den Volksgarten übrigens auch in Zukunft als Sportstandort: „Es gibt in der Stadt Salzburg keinen besseren.“