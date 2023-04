Sportstätten-Misere: Es besteht Handlungsbedarf!

Hohe Kosten sind auch beim Eissport ein Thema. Im gesamten Bundesland gibt es gerade einmal zwei Eisflächen unter Dach: in Zell am See und in der Landeshauptstadt im Volksgarten, wo sich viele Vereine die Eiszeiten aufteilen müssen. Womit Salzburg im österreichweiten Vergleich nur vor Schlusslicht Burgenland liegt. Der Eiskunstlauf muss in Folge dessen auf die Hallen in Telfs (T) oder nach Gmunden (OÖ) ausweichen – ein enormer zusätzlicher Aufwand für die Vereine, Eltern und (Nachwuchs-) Sportler, die schon jetzt mit den vorhandenen Möglichkeiten viel herausholen und gute Erfolge, auch im Österreich-Vergleich, zu verzeichnen haben.