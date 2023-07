Russland geht jetzt gegen Mars, Twix und M&M’s vor

Keine Werbung mehr

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs hatte „Mars Incorporated“ angekündigt, keine Werbung in Russland oder Weißrussland mehr zu machen und neue Investitionen in dem Land abzulehnen. Auch seien alle Aktivitäten in sozialen Netzwerken in Russland und Weißrussland eingestellt worden.