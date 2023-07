Seilbahnhorror in Ecuador: 80 Touristen gerettet

Donnerstagnachmittag wurde die Fahrt mit einer der höchsten Seilbahnen der Welt für viele Touristen in Ecuador zu einem Albtraum. Aufgrund einer technischen Panne mussten fast 80 Menschen stundenlang in den engen Gondeln ausharren. Bis in die Nachtstunden arbeiteten Rettungskräfte daran, die Gefangenen zu befreien - Verletzte gibt es jedoch nicht.