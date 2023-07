US-Botschafterin Kennedy und der 4. Juli

Gefeiert wurde dort der „Independence Day“, der in den USA traditionellerweise am 4. Juli zelebriert wird. Warum bei uns am 6.? Vorweg - „dahinter steckt kein mysteriöser Grund“, hieß es dazu auf „Krone“-Anfrage, sondern es sei einfach nur deswegen so, „weil wir den 4. Juli als Feiertag genommen haben“. Das ist ein sehr guter Grund.