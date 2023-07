„Mama, du hast doch sicher Goldmünzen“

Zungenbiss als Ausrede

Als die Linzerin meinte, so viel habe sie nicht, weinte der „Sohn“ in den Hörer: „Aber Mama, du wirst doch wo Goldmünzen haben.“ Der Einwand, dass die Stimme des Sohnes komisch sei, wurde so abgetan: „Ich habe mir in die Zunge gebissen.“ Auch diese Aussage ist für Ermittler Allerstorfer nicht neu: „Eine Standard-Ausrede, dazu die verweinte Stimme, das genügt Opfern meist als Erklärung.“ „Mir ging so viel durch den Kopf, ich konnte gar nicht mehr klar denken“, gesteht sich Elfriede Köhler ein, hatte dann aber nach fast einer Viertelstunde am Telefon – der Geld-Abholer stand schon bereit – die rettende Idee: „Ich bestand darauf, dass ich zurückrufen will – dann legte man auf.“