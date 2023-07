Drogen und Zuhälterei++Luxusleben von Prigoschin

Die Kärntner Polizei steht im Dauereinsatz. In mehreren Örtlichkeiten zwischen Villach und Feldkirchen waren insgesamt 600 Beamte im Einsatz, um Spuren der rumänischen Mafia in Kärnten nachzugehen. In aufsehenerregenden Einsätzen mit schwer bewaffneten Cobra-Kräften gab es Razzien in Pizzerien, Kebab-Läden, in zwei Bordellen und 25 Wohnungen. Die Einsätze fanden bei Tageslicht statt. Neun Festnahmen wurden durchgeführt. Sichergestellt wurden Kokain, verbotene Waffen sowie Bargeld.