Drogen an Jugendliche verkauft: Dealer gefasst

Der Suchtmittelhandel soll bereits seit einiger Zeit in Hartberg von Statten gegangen sein, nun ließen Polizisten die Dealer hochgehen. Der 17-jährigen Rumäne und der 19-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Marihuana, Ecstasy (XTC) sowie Kokain an zahlreiche Jugendliche aus der Region gewinnbringend verkauft zu haben. Dabei agierte der 17-Jährige offenbar im Auftrag des 19-Jährigen. Die Deals fanden überwiegend in der Wohnung des älteren Tatverdächtigen und im Umfeld statt.