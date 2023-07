Tiroler Projekt will Bürger aus Erwerbsarmut holen

„Leistung muss sich lohnen“ – ein viel zitierter Satz, auch von Landesrätin Astrid Mair (ÖVP). Doch leider ist das oft nicht der Fall: Die sogenannten „Working Poor“, auf Deutsch spricht man auch von Erwerbsarmut, sind Menschen, die voll arbeiten und dennoch arm sind. Als arm gilt in Österreich, wer weniger als 1400 Euro Netto im Monat bei einer Vollzeitanstellung verdient. Nach Berechnung der Statistik Austria galten 2022 etwa 120.000 Menschen in Tirol, also jeder sechste, als armutsgefährdet. Die Berufe im Bereich der Erwerbsarmut reichen von Putzkraft über die Pflege und Gastronomie bis hin zu Kraftfahrern.