Schon dritter Investitionsfluss in die Therme Laa

Es ist eine Erfolgsgeschichte für die am einstigen Eisernen Vorhang „abgelegenen“ Stadt Laa an der Thaya: Und sie ließ auch die vielen Zweifler von einst verstummen. Auf einem Areal von 11.755 Quadratmetern entsteht ein neuer Bereich mit zehn luxuriösen, ganz privaten „Silent Villas“ - direkt am hauseigenen Naturbadeteich.